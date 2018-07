Empfehlung - Waldbrände: Das Löschwasser kommt per Güllefass

Wielen/Itterbeck Mehrere Brände haben die Feuerwehren aus Uelsen und Wilsum am Donnerstag und am Freitagmorgen in Atem gehalten. Nachdem sie am Donnerstagnachmittag einen Böschungs- und einen Waldbrand in Itterbeck gelöscht hatten, rückten die Uelser Kameraden gegen 22 Uhr noch einmal zur Brandnachschau zu dem Waldbrandgebiet aus. Die ersten Feuerwehrleute wollten sich gerade zur wohlverdienten Nachtruhe begeben, als es erneut Alarm gab: wieder ein Waldbrand, diesmal gegenüber der Straße Balderhaar hinter Itterbeck in Wielen Richtung Grenze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/waldbraende-das-loeschwasser-kommt-per-guellefass-244472.html