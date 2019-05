Waldbad Uelsen ist ab Mittwoch startklar

Uelsen Am Mittwoch, 15. Mai, startet nicht nur in Nordhorn die Freibadsaison. Auch in Uelsen öffnet das Waldbad wieder seine Pforten für die Wasserbegeisterten. Das wird jedoch nicht an allen Sommertagen der Fall sein: Ob und wie lange das Waldbad öffnet, ist vor allem von der Witterung abhängig.

Große Renovierungen haben im Waldbad in diesem Winter nicht stattgefunden. Im Bereich der Technik habe man einige Verbrauchsmaterialien ausgetauscht, sagt Hildegard Greve vom Marketing der Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft.

Auch in diesem Jahr bietet das Umfeld des Hallen- und des Waldbads wieder viele attraktive Angebote. Betriebsleiter Thomas Schipper nennt vor allem die Minigolfanlage als beliebte Freizeitaktivität. „Und auch der Wohnmobilstellplatz wird von Kurzurlaubern sehr intensiv genutzt“, berichtet er.

Ab dem 15. Mai öffnet das Freibad, wenn die Tageshöchsttemperatur 21 Grad übersteigt. Dann kann dort montags ab 12 Uhr und dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, bei sehr warmem Wetter bis 20 Uhr, gebadet werden.

Sonnabends, sonntags und an Feiertagen kann das Waldbad regulär von 9 bis 17 Uhr genutzt werden. Bei sonnigem Wetter und einer anhaltenden Temperatur über 21 Grad ist eine Öffnung bis 19 Uhr möglich, bei heißem Wetter sogar bis 20 Uhr.

Sollten die Temperaturen unter 21 Grad liegen, ist das Hallenbad geöffnet, ein paralleler Doppelbetrieb beider Bäder ist jedoch nicht vorgesehen. Allerdings können Frühschwimmer während der Freibadsaison von 6.30 bis 9 Uhr zu vergünstigten Preisen im Hallenbad ihre Bahnen ziehen.

Erwachsene zahlen für eine Tageskarte im Waldbad weiterhin vier Euro, Jugendliche bis 17 Jahre 2,50 Euro. Ab 18 Uhr gibt es für Erwachsene um einen Euro, für Jugendliche um 50 Cent vergünstigte Abendschwimmertarife.

Weitere und aktuelle Informationen zu den Preisen und Öffnungszeiten gibt es unter www.bnn-grafschaft.de.