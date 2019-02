Empfehlung - Wagen überschlägt sich: Beifahrer schwebt in Lebensgefahr

Uelsen An der Gölenkamper Straße ist ein VW Passat am Sonntagmittag von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 13.35 Uhr war der Wagen aus Richtung Uelsen kommend auf der Kreisstraße unterwegs. Hinter einer Kurve kam die Passat-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Wagen rollte in einen Graben, wo er auf dem Kopf stehend liegen blieb. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrerin wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht. Die Gölenkamper Straße wurde von der Polizei zur Unfallaufnahme gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/wagen-ueberschlaegt-sich-beifahrer-schwebt-in-lebensgefahr-282171.html