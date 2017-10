Von der Schmiede zur Unternehmensgruppe

gn Itterbeck. Heute gehören vier eigenständige Firmen zur Unternehmensgruppe Peters, die sich in den Bereichen Stahlbau, Fahrzeugreparatur und -handel, Anlagen- und Maschinenbau sowie Arbeitsbühnen- und Gerätevermietung engagiert. Peters ist damit der größte Arbeitgeber in Itterbeck und beschäftigt insgesamt mehr als 220 Mitarbeiter sowie 20 Auszubildende. Die Gruppe erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 40 Millionen Euro Umsatz.

Den Grundstein für das Unternehmen legte der Großvater der heutigen Geschäftsführer: 1927 übernahm Heinrich Peters die alte Itterbecker Dorfschmiede und machte aus ihr in wenigen Jahren einen modernen Schmiedebetrieb. 1935 gründete er dazu eine Ackerwagenwerkstatt. Die Brüder Heinz und Alfred Peters, Unternehmer der zweiten Generation, prägten die Firma entscheidend. 1970 schlossen sie sich zusammen und gründeten die Gebrüder Peters OHG. Sie war spezialisiert auf Landmaschinen, Stahlbau, Silobau und die Autowerkstatt. „Dieses gemeinsame Dach trägt bekanntlich bis heute. Die Konzentration auf zwei Standbeine, nämlich die Geschäftsfelder Auto und Stahl, hat uns immer beflügelt. Beide Sparten entwickelten sich selbstständig sehr erfolgreich, profitierten aber immer auch von Synergien untereinander“, erläutert Heinz-Geert Peters, Geschäftsführer von Peters Stahlbau.

Mitarbeiterzahl verdoppelte mit dem Mauerfall

Mit den Vettern Heinz-Geert und Heiko Peters führt heute die dritte Generation das Unternehmen. „Auch dadurch, dass beide Familien an allen Unternehmensbereichen beteiligt sind, konnte ein echtes Miteinander entstehen. Entscheidungen werden grundsätzlich gemeinsam getroffen. Das war schon bei unseren Vätern so, das hat den Betrieb erfolgreich gemacht“, sagt Heiko Peters, Geschäftsführer des Autohauses Peters.

1989 traf Peters Stahlbau eine wegweisende Entscheidung: Hinter dem Autohaus an der Wilsumer Straße 20 in Itterbeck entstand auf einem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück eine neue Produktionshalle für den Stahlbau. „Damit versechsfachten wir die Fläche auf einen Schlag. Und das erwies sich 1989 als ganz großes Glück. Denn mit dem Fall der Mauer gab es Aufträge in ganz Europa, jeder wollte bauen, die Nachfrage war riesig. Innerhalb des Jahres 1990 stieg die Mitarbeiterzahl im Stahlbau von 30 auf 90“, berichtet Heinz-Geert Peters. Heute erledigt Peters Stahlbau Aufträge vor allem in Deutschland und Europa, aber auch in Australien, Costa Rica oder Russland.

Viele Kunden kommen aus den Niederlanden

Das Autohaus Peters ist seit 1972 Mercedes-Benz-Vertragswerkstatt für Autos und Lastwagen. 1995 erweiterte das Unternehmen die Mercedes-Ausstellungshalle auf 1600 Quadratmeter, 2008 erfolgte ein kompletter Umbau des Autohauses mit Erweiterung der Pkw-Annahme und der Lkw-Werkstatt. „Heute sind 40 Prozent der Auto-Kunden Niederländer, Tendenz steigend“, berichtet Heiko Peters.

2012 entstand ein neuer Dienstleister in der Firmengruppe: die Peters Arbeitsbühnen- und Gerätevermietung. Seit Anfang dieses Jahres gehört auch die Firma AMB Anlagen- und Maschinenbau mit Sitz in Emlichheim zur Unternehmensgruppe: Peters übernahm das 2003 gegründete Unternehmen mit 20 Mitarbeitern und konzentriert sich damit auf Stahl- und Brückenbau, Schlosserarbeiten sowie Anlagenbau für schienengebundene Fahrzeuge (die GN berichteten kürzlich).

