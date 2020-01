/ Lesedauer: ca. 3min „Volle Bude“ im neuen „Rosenthal“

Das Gasthaus „Rosenthal“ am Markt in Uelsen ist am Freitag offiziell wiedereröffnet worden. Das alte Gemäuer war seit Frühjahr 2017 mit viel Aufwand restauriert worden. Hinter dem Projekt steckt eine Genossenschaft mit 190 Idealisten.