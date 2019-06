Empfehlung - Volksbank sieht sich weiter auf richtigem Weg

Wilsum Vorstand Berthold Scholte-Meyerink stellte das Zahlenwerk vor und sagte: „Wir blicken auf ein gutes und erfolgreiches Jahr 2018 zurück und voller Zuversicht in die Zukunft. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen sehen wir unsere Bank als absolut zukunftsfähig aufgestellt an. Die kommenden Jahre mögen zwar geringere Ergebnisse mit sich bringen, werden unseren Fortbestand als eigenständige Bank in der Niedergrafschaft aber nicht gefährden.“ Damit erteilte er Bestrebungen der Grafschafter Volksbank in Nordhorn für eine Fusion beider Geldhäuser (die GN berichteten) eine klare Absage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/volksbank-sieht-sich-weiter-auf-richtigem-weg-303549.html