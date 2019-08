Empfehlung - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Wilsum

Wilsum Nach Angaben der Polizei war der 31-jährige Fahrer eines niederländischen Opel Corsa aus Richtung Uelsen kommend auf der Wilsumer Straße unterwegs. Der Opel fuhr unmittelbar hinter einem Lastwagen. So war die Sicht für den Fahrer eingeschränkt. Offenbar entschied sich der Fahrer kurzfristig, auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er einen Golf, der ihm aus Richtung Wilsum entgegenkam. Der VW prallte in die Beifahrerseite des abbiegenden Opels. Der 58-jährige Fahrer des Golfs und seine 55-jährige Beifahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die beiden Insassen des Opel, 31 und 20 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen. Sie lassen sich auf Anraten der Rettungskräfte in einem niederländischen Krankenhaus ambulant untersuchen. An beiden Autos entstand Totalschaden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/vier-verletzte-bei-verkehrsunfall-in-wilsum-312539.html