Vier Verletzte bei Unfall in Itterbeck: Drogen im Spiel?

gn Itterbeck. Auf der Hauptstraße (L43) in Höhe Im Kettel in Itterbeck ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Vier Personen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer.

Ein 23-jähriger Niederländer fuhr gegen 19 Uhr aus der Straße Im Kettel kommend, auf die L43 auf. Dabei übersah er der Polizei zufolge einen VW mit angehängtem Wohnwagen. Der Mercedes stieß gegen den Caravan. Dabei wurden der 23-jährige und sein 21-jähriger Beifahrer schwer und die beiden Insassen des VW leicht verletzt. Alle Beteiligten sind Niederländer.

Weil der Verursacher den Beamten gegenüber eingeräumt hat, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.