Empfehlung - Vier Ärzte versorgen Patienten rund um Uelsen

Uelsen Die hausärztliche Versorgung auf dem Lande ist vielerorts schlecht und dementsprechend ein heiß diskutiertes Thema. In Uelsen ist es jetzt gelungen, mittelfristig vier Ärzte zu gewinnen. Zum einen kauft die Samtgemeinde Räume in der Alten Molkerei, richtet sie für eine Praxis her und vermietet sie an die Mediziner Fenna Veeltmann und Ulf Martiny, die derzeit in Hoogstede praktizieren. Zum anderen haben die Mediziner Cornelia und Johannes Hülsmeyer am Donnerstag ihren Patienten mitgeteilt, dass sie ihre Nachfolge mit zwei Ärzten geregelt haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/vier-aerzte-versorgen-patienten-rund-um-uelsen-318517.html