Viele Baustellen in Uelsens Schulen

Neue Technik für die Schüler und die Räume, frische Farbe und Schutz gegen zuviel Sonneneinstrahlung: An den Schulen in der Samtgemeinde Uelsen wird an vielen Ecken gearbeitet. Das Soccerfeld an der Oberschule lässt allerdings noch etwas auf sich warten.