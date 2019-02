Empfehlung - Viel Geld für Straßensanierung in Halle, Wielen und Getelo

Halle/Wielen/Getelo Noch prägen starke Bodenwellen das in die Jahre gekommene Pflaster auf dem Holthuiser Weg in Getelo, doch schon bald soll hier eine glatte Asphalt-Oberfläche für ruckelfreies Fahren sorgen. So wie in Getelo herrscht auch in Wielen und Halle, allesamt Teilgemeinden der Samtgemeinde Uelsen, große Freude: Alle gestellten Förderanträge sind positiv beschieden worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/viel-geld-fuer-strassensanierung-in-halle-wielen-und-getelo-281726.html