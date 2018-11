Versammlung der Kooperative Milchverwertung: Mehr produziert

Wilsum Zur kürzlich in der Gaststätte Ridder in Wilsum stattgefundenen Generalversammlung der Kooperative Milchverwertung Emlichheim-Laarwald-Wielen-Wilsum (Koop MV), konnte der Aufsichtsratsvorsitzende (AR) Johann-Heinrich Hölman zahlreiche Mitglieder begrüßen. Geschäftsführer Albert Weersmann gab einen Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 und einen Ausblick für das laufende Jahr 2018.

„Die Milchpreisentwicklung war zuletzt auf auskömmlichem – aber durchaus auch betriebswirtschaftlich erforderlichem Niveau, relativ stabil“, konstatierte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hölman. Die weitere Entwicklung bleibe abzuwarten, zumal die Verhandlungen mit dem LEH wieder kurz bevorstehen. An die Versammlung gerichtet, erwähnte er, dass die Kooperative zur nächsten Generalversammlung hin sicherlich einige neue Mitglieder begrüßen könne. Denn im Zusammenhang mit dem Wechsel zur niederländischen Molkerei Aware als neuem Verarbeiter der Rohmilch, wird sich zu Beginn des neuen Jahres die Anzahl der Milchlieferanten der Koop deutlich erhöhen.

Im weiteren Verlauf stellte Geschäftsführer Weersmann den Mitgliedern die Umsatz- und Absatzzahlen sowie das Ergebnis des abgelaufenen Wirtschaftsjahres vor. Die Bilanz 2017 hinterlässt sowohl im Ertrags- als auch Vermögensbereich eine sehr geordnete und nachhaltig gute Struktur und Kennziffern. „Nachdem 2016 erstmals mehr als 70 Millionen Liter Rohmilch verwertet wurden, konnte die Kooperative Milchverwertung in 2017 mit mehr 73 Millionen Liter verwerteter Qualitätsmilch die Vorjahresmenge nochmals deutlich steigern. Auch der Umsatz konnte aufgrund der besonders guten Milchpreisentwicklung im zweiten Halbjahr um mehr als 8,5 Millionen Euro auf insgesamt rund 27 Millionen Euro gesteigert werden.

„Damit konnte ein Großteil der Wertschöpfung, der in den Jahren 2015/2016 durch die niedrigen Milchpreise bei unseren Milchlieferanten verloren gegangen ist, glücklicherweise wieder aufgeholt werden, was für die weitere Entwicklung auf den Höfen auch dringend erforderlich war“ so Weersmann. Von der angelieferten Milch entsprachen 99,9 Prozent der Güteklasse 1, mit einem Durchschnittsfettgehalt von 4,13 Prozent und einem Durchschnittseiweißgehalt von 3,40 Prozent. Die Koop bezog die Milch in 2017 von insgesamt 95 Landwirten.

Für die Erzeugung von Qualitätsmilch wurden erneut die zehn besten Betriebe ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte dabei erneut wie im Vorjahr der Betrieb Jan Oudehinkel aus Wilsum, gefolgt vom Betrieb Gerrit Witthaar aus Emlichheim sowie dem Betrieb Kleimann GbR aus Wilsum. Darüber hinaus wurden die Betriebe Hölman GbR, Klasink-Blenke-Emme GbR, beide Wilsum, Hendrik Teunis in Kalle, Bewo Agrar GmbH Emlichheim, die Betriebe Hermann Ranters und Hein Ekenhorst, beide Laar sowie der Betrieb Johann Borgmann aus Emlichheim ebenfalls für gute Qualitätsleistungen geehrt.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurde Vorstandsmitglied Geert Ramaker für eine weitere Periode in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls wurde Aufsichtsratsmitglied Hermann Ranters für eine weitere Periode gewählt.

Das bisherige Aufsichtsrat-Mitglied Albert Stegemann aus Ringe hingegen schied auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. Für ihn wurde Rudolf Immink aus Ringe neu in den Aufsichtsrat gewählt. Hölman und Weersmann dankten Stegemann besonders für seine langjährige Mitarbeit. Mit der Berufung zum neuen agrarpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag zu Jahresanfang habe man durchaus Verständnis für seine Entscheidung, auch wenn man die sonst von Stegemann vorgetragenen „Berichte aus Berlin“ sicherlich vermissen werde.