Empfehlung - Veldhuis führt als erste Frau Samtgemeinderat Uelsen an

Uelsen Elke Veldhuis (CDU) ist neue Vorsitzende des Samtgemeinderats Uelsen. Sie ist Nachfolgerin von Wilfried Segger (CDU), der dieses Amt seit 2011 innegehabt hatte und nun niedergelegt hat. Segger ist seit November erster stellvertretender Samtgemeindebürgermeister, zudem ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Uelsen – und will sich auf diese Ehrenämter konzentrieren. In Gang gekommen war die Personalrochade durch die Wahl von Hajo Bosch (CDU) zum neuen Rathaus-Chef. Er war zuvor erster stellvertretender Samtgemeindebürgermeister und zudem ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Uelsen gewesen. Mit Elke Veldhuis führt erstmals eine Frau den Samtgemeinderat Uelsen an. Erster stellvertretender Ratsvorsitzender bleibt Jan Beniermann, Bürgermeister von Gölenkamp. Zum zweiten stellvertretenden Ratsvorsitzenden wählte das Gremium Gerold Stroeve, Bürgermeister von Wielen. ab(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/veldhuis-fuehrt-als-erste-frau-samtgemeinderat-uelsen-an-334710.html