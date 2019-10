Empfehlung - Unheimliche Gestalten tauchen bei Gruselnacht in Uelsen auf

Uelsen „Im Linnenbachtal sollte man sich heute Abend vor Hexen, Gespenstern und dem Kettensägen-Mann in Acht nehmen. Wie in einer Geisterbahn werden die Teilnehmer dieser gruseligen abendlichen Wanderung an verschiedenen Punkten erschreckt. Vorbei geht es an Grabstellen mit Kerzenlicht, an Mumien und Riesenspinnen – die unheimlichen Gestalten am Wegesrand werden kleine und große Horrorfans sicher wieder das Fürchten lehren“, heißt es in der Ankündigung zu einer besonderen Veranstaltung am Samstagabend rund um den Bronzezeithof in Uelsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/unheimliche-gestalten-tauchen-bei-gruselnacht-in-uelsen-auf-323599.html