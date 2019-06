Unfallflucht: Motocross-Fahrer verletzt Fußgänger und Hund

Der Fahrer eines Cross-Motorrades hat am Sonntag einen Spaziergänger und dessen Hund in einem Waldstück in Itterbeck angefahren und verletzt. Der Motorradfahrer und zwei Begleiter flüchteten vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.