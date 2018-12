Uelser Sondergebiet für Tierhandelsbetrieb löst Debatte aus

Eine Tierhaltungsanlage in Wilsum wurde bei der Sitzung des Samtgemeinderats in Uelsen zum Anlass für eine Grundsatzdebatte – in der es letztlich auch darum ging, ein Abstimmungsergebnis zu erzielen, das die Stimmung in der Bevölkerung repräsentiert.