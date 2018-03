Uelser Schuldenberg wächst 2018 nicht weiter

Die Samtgemeinde Uelsen kommt 2018 ohne neue Schulden aus. So sieht es der Haushaltsentwurf vor, den der Rat am Montag einstimmig beschlossen hat. Das meiste Geld fließt in Schulen und Feuerwehren. Und auch die Ärzteversorgung bleibt ein wichtiges Thema.