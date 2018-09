Empfehlung - Uelser Schüler lernen verschiedene Berufe kennen

Uelsen Teilgenommen haben an den Berufsorientierungstagen die 8. Klassen der Haupt- und Realschule, insgesamt fast 90 Mädchen und Jungen. „Wir bieten diese Veranstaltung seit mehreren Jahren an, diesmal haben 13 Unternehmen aus der Regionen über ihre Ausbildungsberufe informiert“, sagte Hans-Jürgen Fitz, der als Mitarbeiter des Bildungswerkes der Niedersächsischen Wirtschaft für die Berufseinstiegsbegleitung an der Schule zuständig ist und die beiden Orientierungstage organisiert hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/uelser-schueler-lernen-verschiedene-berufe-kennen-250388.html