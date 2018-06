Uelser Ortskern wird Kunstmarkt

Wie in den Vorjahren veranstaltet der VVV- Uelsen am Sonntag, 5. August, von 10 bis 18 Uhr einen Kunst- und Handwerkermarkt. Parallel dazu veranstaltet die Werbegemeinschaft „Uelsen aktiv“ einen verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.