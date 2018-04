Uelser Frühlingsfest: Straßen wegen Feierlichkeiten gesperrt

gn Uelsen. Aufgrund des Frühlingsfestes werden im Ortskern Uelsen am Sonntag, 8. April, Straßen gesperrt. Dadurch entfallen folgende Bushaltestellen: Uelsen Siedlung, Uelsen Brink und Uelsen Markt. Ersatzhaltestellen sind Uelsen Markt und Itterbecker/Wilsumer Straße. Die Ersatzhaltestelle Markt wird an der Itterbecker Straße kurz hinter der Kreuzung zur Wilsumer Straße in Höhe der alten Molkerei eingerichtet.