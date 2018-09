Uelser Freibad verzeichnet Besucherrekord

Insbesondere das Freibad in Uelsen konnte vom guten Wetter in diesem Sommer profitieren: 52.199 Besucher wurden bis August gezählt, in den Vorjahren waren es im Vergleichszeitraum 26.953 (2016) und 25.087 (2017).