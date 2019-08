Empfehlung - Uelser Angelverein veranstaltet Ferienpass-Aktion

Uelsen „Wir sind immer voll ausgebucht und die Resonanz der durch die Ferienpass-Aktion neu angemeldeten Vereinsmitglieder war dieses Jahr auch sehr gut“, so Gerold Reineke, zweiter Vorsitzender des Uelser Angelvereins. 20 Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren sitzen um den Teich an der Wassermühle. Die meisten von ihnen angeln nicht zum ersten Mal. Futter und Angelmaterial wird den Kindern vom Verein gestellt, auch eine Angelrute können sie sich ausleihen, die meisten haben jedoch ihre eigene Ausrüstung dabei. Der Angelverein bietet diese Ferienpass-Aktion nun schon seit etwa 20 Jahren an und „viele der Kinder kommen auch immer wieder“, so Reineke.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/uelser-angelverein-veranstaltet-ferienpass-aktion-314403.html