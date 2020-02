Empfehlung - Uelsen will weitere Potenziale für den Fremdenverkehr heben

Uelsen Samtgemeindebürgermeister Hajo Bosch sieht die Ärzteversorgung weiter als ganz wichtiges Thema seiner Arbeit. Im GN-Gespräch sagt er: „Ich freue mich, dass der neue Landrat Uwe Fietzek die hausärztliche Versorgung in der Grafschaft als elementare Aufgabe der Daseinsvorsorge zu einem Themenschwerpunkt des neuen Jahres gemacht hat und kreisweit, insbesondere aber für die Niedergrafschaft, angehen wird, um dem drohenden Mangel an Hausärzten entgegenzuwirken.“ Er selbst, so Bosch, werde jedoch in der Zuständigkeit der Samtgemeinde auch weiterhin „ebenfalls aktiv bleiben und alle Möglichkeiten der Ansiedlung von Hausärzten ausschöpfen“. Das werde in Uelsen „Chefsache bleiben und immer auf der Agenda stehen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/uelsen-will-weitere-potenziale-fuer-den-fremdenverkehr-heben-344777.html