Empfehlung - Uelsen hat jetzt eine „Galerie an der Kirche“

Uelsen. Das Gebäude an der Neuenhauser Straße 2 in Uelsen hat im Laufe seiner Geschichte schon ganz unterschiedliche Einrichtungen beherbergt: In früheren Zeiten war ein Kolonialwarengeschäft dort angesiedelt, später ein Sporthaus und zuletzt ein Versicherungsbüro. Seit 2014 steht das Haus leer, doch nun kehrt neues Leben in die Räume im Erdgeschoss ein: Annetraud Grünhagen, Natalya Voet, Joke van der Wal und Arnold Voet – allesamt in Uelsen wohnhafte Künstler – schmücken mit ihren Malereien fortan die Wände der „Galerie an der Kirche“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/uelsen-hat-jetzt-eine-galerie-an-der-kirche-222135.html