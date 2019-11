Empfehlung - Übergriff auf der Tanzfläche – Ehe kaputt

Nordhorn Ein zünftiger Kameradschaftsabend bei der Feuerwehr mit einer fröhlichen Geburtstagsfeier im Mittelpunkt geht auch an einem linientreuen 35-jährigen Ehemann nicht spurlos vorüber. Zuerst spricht man den guten Geburtstagsgetränken allzu reichlich zu. Ergebnis: 1,8 Promille. Und dann lässt man sich auf der anschließenden Veranstaltung in gelöster Stimmung zu Griffen und Übergriffen hinreißen, die die Gattin missbilligt hätte, wenn sie dabei gewesen wäre. War sie aber nicht. Und so kam an jenem 14. April 2019 eins zum anderen: Auf dem Tanzboden einer Niedergrafschafter Großdiskothek lernte sich der 35-Jährige von einer Seite kennen, die ihm bislang fremd gewesen zu sein schien, wie er jetzt vor Gericht bekannte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/uebergriff-auf-der-tanzflaeche-ehe-kaputt-330318.html