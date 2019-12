Empfehlung - Überdimensionale Querflöte als Geschenk zum 1000 Geburtstag

Uelsen/Wilsum Als im November 1919 Albert Meistee aus Uelsen und Hindrik Giesbers aus Höcklenkamp mit der Ausbildung im Spielmannszug begannen, ahnte wohl niemand in der damaligen siebenköpfigen Formation, was eines Tages einmal hieraus entstehen würde. Aus den am Rande der „Kaiser-Wilhelm-Zeit“ gegründeten „Trommel- und Pfeiffencorps“ – bestehend aus vier Flötisten, zwei Trommlern und einem Tambourmajor – entstand in einer bewegten Dekade des vergangenen Jahrhunderts die Keimzelle des Uelser Spielmannszuges.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/ueberdimensionale-querfloete-als-geschenk-zum-1000-geburtstag-333816.html