Empfehlung - Über 200 VW-Busse begeistern bei Grafschafter Bullitreffen

Wilsum Die Organisatoren zeigten sich zufrieden. Insgesamt 1800 Kilometer sind Age Frones und Atle Naustan bereits von ihrer Heimat Afjord nach Wilsum gefahren. Ihr Ziel: Das Grafschafter Bullitreffen auf dem Campingplatz der Wilsumer Berge. Die beiden Norweger hatten mit Abstand die weiteste Anreise der rund 200 Bulli-Fahrer und deren Familien. Frones und Naustan sind mit ihrem T3 VW Bulli gerade für drei Wochen in ganz Deutschland unterwegs. Auf Facebook sind sie auf das Event in der Grafschaft aufmerksam geworden. „Es ist toll, hier zu sein. Wir können uns austauschen und haben gemeinsam viel Spaß“, sagt Atle Naustan, der zum erste Mal auf einem Bullitreffen ist. Erst im vergangenen Dezember hat sich der 46-Jährige gemeinsam mit seinem Kumpel den VW Bus gekauft, um einen Roadtrip durch Deutschland zu machen. Obwohl die beiden noch mitten in der Arbeitswelt stehen und Familien in Norwegen haben, wollten sie den Trip mit dem Bus machen. „Ich habe vor ein paar Jahren die Diagnose Krebs erhalten. Als ich geheilt war habe ich mir gedacht, dass ich das Leben genießen und jeden Tag nutzen muss“, sagt Naustan weiter. Sein Vater habe ihn als Kind mit der Leidenschaft für die VW Busse angesteckt, erzählt er weiter. „Wenn man einmal damit in Berührung kommt, ist man angesteckt“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/ueber-200-vw-bullis-begeistern-bei-grafschafter-bullitreffen-311304.html