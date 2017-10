Empfehlung - Traktorgespann verliert in Uelsen Kartoffeln

gn Uelsen. Zu einem Zwischenfall ist es am Donnerstagmittag auf der Geteloer Straße in Uelsen gekommen. Nach Auskunft der Feuerwehr Uelsen war ein Landwirt mit einem Treckergespann auf der Geteloer Straße in Richtung Uelsen unterwegs, als sich in Höhe des Kleintierzüchterheims und des früheren Jugendtreffs kurz vor der Ampelkreuzung eine Klappe am Anhänger löste. Ein erheblicher Teil der Ladung Kartoffeln ergoss sich auf die Fahrbahn. Der Landwirt selbst lud die Kartoffeln mithilfe eines Frontladers wieder auf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigten die Fahrbahn der Geteloer Straße auf einer Länge von etwa 50 Metern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/traktorgespann-verliert-in-uelsen-kartoffeln-210820.html