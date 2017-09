Traktor fängt nachts in Scheune Feuer

gn Wilsum. In der Nacht zu Mittwoch ist es an der Straße Rotthook in Wilsum zum Brand eines Traktors gekommen. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich das Feuer gegen 0.15 Uhr in der Fahrerkabine aus. Diese wurde dabei fast vollständig zerstört.

Die Flammen griffen nicht auf die Scheune über, in der der Traktor abgestellt war. Die Feuerwehr Wilsum hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Sie war mit vier Fahrzeugen und 25 Mitgliedern im Einsatz. Die Sachschadenshöhe ist bislang unbekannt.

Der Polizei zufolge ist die Brandursache unbekannt. Die Feuerwehr Wilsum teilte dagegen mit, dass es sich wahrscheinlich um einen technischen Defekt handele.