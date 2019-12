Empfehlung - Traditionell mitten im Dorfzentrum

Uelsen „Du darfst Dich ruhig auf meinen Schoß setzen!" Das kleine Mädchen ist noch unentschlossen und überlegt, ob sie dem Mann wohl trauen kann. Schließlich ist der Mann ist nicht irgendwer, sondern der Nikolaus auf dem 33. Uelser Weihnachtsmarkt. Da weiß man ja nie was einen erwartet. Ist es ein Geschenk oder vielleicht die Rute? Das Mädchen gibt sich einen Ruck und setzt sich auf den Oberschenkel des guten Mannes. Für die stolzen Eltern gibt es noch schnell ein Erinnerungsfoto mit dem Handy und dann tritt die Kleine schnell den Rückzug an. Zur Belohnung gibt es von den Gehilfen des Nikolaus eine Tüte mit vielen Nüssen und einigen Süßigkeiten. Schwarz angemalt sind die beiden Männer in ihrem Kostüm und stellen mit großem Vergnügen den schwarzen Piet dar. Eben traditionell.(...)