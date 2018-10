Empfehlung - Textillogistiker übernimmt Wilsumer Textilfirma WKS

Wilsum „Hier bei der WKS läuft alles unverändert weiter“ – das war die Botschaft, die der bisherige WKS-Hauptgesellschafter Dr. Wilfried Holtgrave und der Vorstandsvorsitzende der Meyer&Meyer-Gruppe, Jan Weber, am gestrigen Montag den Beschäftigten in einer Betriebsversammlung übermittelten. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 ist das Wilsumer Unternehmen eine 100-prozentige Tochter der Osnabrücker Meyer & Meyer-Gruppe. Der Textillogistiker war bereits seit 2013 als Mitgesellschafter an der WKS beteiligt. Jetzt hat er die Geschäftsanteile des bisherigen Hautgesellschafters Dr. Wilfried Holtgrave übernommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/textillogistiker-uebernimmt-wilsumer-textilfirma-wks-259780.html