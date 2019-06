Empfehlung - TC Uelsen freut sich über erweiterte Tennisanlage

Uelsen Am Sonnabend feierten die Vereinsmitglieder des TC Uelsen mit den beiden Vorsitzenden Ludwig Venemann und Hermann Wolters an der Spitze mit vielen Gästen im Rahmen eines Aktionstages die Ingebrauchnahme des vierten Platzes. Venemann dankte seinen Vorstandskollegen und den Vereinsmitgliedern für ihren großen Einsatz bei der Planung und der Durchführung der Maßnahme und der Gemeinde Uelsen, dem Landkreis und dem Landessportbund sowie vielen Förderern für die finanzielle Unterstützung des 47.000-Euro-Projekts. Venemann betonte, die Tennisanlage mit den jetzt vier Plätzen im „Sportpark“ Uelsen werde das Miteinander und „den Zusammenhalt in unserer Gemeinde weiter fördern“. Er wünsche seinem Verein weiterhin eine positive Entwicklung und erfolgreiche sportliche Zeiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/tc-uelsen-freut-sich-ueber-erweiterte-tennisanlage-303927.html