Stute „Clara“ tot in Wilsumer Moor gefunden

Die Stute „Clara“, nach der seit Mitte der Woche in der Umgebung von Wilsum gesucht wurde, ist tot gefunden worden. Am Samstag fand ein Hund die Spur der Stute, die direkt in ein Moor führte. Hier entdeckten die Helfer die Stute.