Empfehlung - Studierhäuschen von Pastor Visch in Wilsum renoviert

Wilsum In dem Gebäude auf dem Grundstück des Pastorats der evangelisch-reformierten Gemeinde Wilsum entstanden vermutlich das geschichtliche Hauptwerk, die „Geschiedenis van de Graafschap Bentheim“, Schulbücher in niederländischer und deutscher Sprache, Predigten sowie Artikel für Zeitungen. Nach seinem Tod im Jahre 1860 drohte das kleine Gebäude, in dem fast nur Platz für einen Stuhl und einen Tisch war, zu verfallen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/studierhaeuschen-von-pastor-visch-in-wilsum-renoviert-319297.html