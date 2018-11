Straßencafé bringt 80 Euro für Kinder in Togo

Wilsum Die Freundinnen Elea, Elisa und Johanna aus Wilsum hatten vor einiger Zeit eine tolle Idee: Sie luden die Nachbarschaft dazu ein, ihr Straßencafe in einem Vorgarten an der Dorfstraße zu besuchen. Dort boten sie selbst gebackenen Kuchen und frische Getränke an. Außerdem hatten sie einige Bastelarbeiten angefertigt, die sie zum Verkauf anboten. Sie wollten damit aber nicht etwa ihr Taschengeld aufbessern. Nein – sie hatten gehört, dass es Kinder gibt, die fast gar nichts besitzen und nicht einmal zur Schule gehen können. So kam die Idee auf, etwas zu tun, um anderen zu helfen. Es entstand der Gedanke zu dem Straßencafe.

Kuchen backten sie mit etwas Unterstützung ihrer Mütter, schnell wurden noch ein paar Tische und Bänke aufgestellt. Über „WhatsApp“ wurde die Nachricht über das Straßencafé schnell in der Nachbarschaft verbreitet. Die drei Mädchen hatten einen tollen Nachmittag und freuten sich am Ende über den schönen Betrag von 80,05 Euro. Gemeinsam brachten sie das Geld an einem Samstagvormittag zum Weltladen in Wilsum. Die Mitarbeiter dort waren begeistert über so viel Engagement und haben das Geld über die Norddeutsche Mission für ein Schulprojekt in Togo weitergeleitet. Ein Dankschreiben von dort ist auch bereits eingetroffen.