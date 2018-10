Empfehlung - Stopp-Schild für mehr Aufmerksamkeit am „Heideschlößchen“

Itterbeck Die Verkehrskommission des Landkreises war am Donnerstag gerade an der Kreuzung vor der früheren Gastwirtschaft „Heideschlößchen“ in Itterbeck eingetroffen, da zeigte sich auch schon, welches Unfallpotenzial dieser Knotenpunkt bietet: Eine Niederländerin, die mit einem Auto auf der Kreisstraße 14 aus Richtung Wilsum heranfuhr, brauste mit vollem Tempo über die Kreuzung weiter in Richtung Balderhaar. Um den querenden Verkehr, der auf der Landesstraße 43 zwischen Itterbeck und Hardenberg unterwegs ist, scherte sie sich nicht. Wäre hier in diesem Augenblick tatsächlich ein Auto gekommen, hätte es schon den dritten Zusammenstoß an dieser Stelle innerhalb einer Woche gegeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/stopp-schild-fuer-mehr-aufmerksamkeit-am-heideschloesschen-261656.html