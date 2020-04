/ Lesedauer: ca. 3min Stahlwand im Boden stützt Uelser Mühlenteich-Damm

Regenfälle haben den Wall am Mühlenteich in Uelsen im vergangenen Jahr aufgeweicht. Die Gemeinde hatte eine vorsorgliche Stabilisierung des Bereichs in Auftrag gegeben. In dieser Woche wurde die Spundwand nun Stück für Stück in den Boden gerammt.