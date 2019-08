Empfehlung - Volksfest der Sportfreunde überzeugt mit buntem Programm

Itterbeck Seit nunmehr 45 Jahren gibt es die Sportfreunde Itterbeck und seit 43 Jahren organisiert der Vorstand das Volksfest. Während bei den Anfängen das Tauziehen im Mittelpunkt stand, kamen später immer mehr kuriose Spiele hinzu. Heute ist das Volksfest in Itterbeck nicht mehr wegzudenken und mittlerweile ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. So feierten am vergangenen Wochenende die Itterbecker wieder ausgelassen und ließen es krachen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/sportliche-disziplinen-bierfaesserrollen-und-tauziehen-312520.html