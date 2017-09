Empfehlung - Spielleute Uelsen gewinnen Landesmeisterschaft

gn Uelsen/Lilienthal. Insgesamt 85 von 100 möglichen Punkten reichten für den Titel. Zugleich haben sie sich vorzeitig für die Deutsche Meisterschaft 2019 in Osnabrück qualifiziert. Die Landesmeisterschaft fand am vergangenen Wochenende in Lilienthal bei Bremen statt. Dort haben sich die Spielleute mit den Vorträgen „Wedding Day Suite“ und „The Spirit Of Stonehenge“, beides Kompositionen aus der Feder von Tobias Lemper, einer Jury präsentiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/spielleute-uelsen-gewinnen-landesmeisterschaft-207384.html