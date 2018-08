Empfehlung - Spende für Haydns Oratorium in Hoogstede

Uelsen / Hoogstede Erstmals veranstaltet im Januar 2019 die Musikschule Niedergrafschaft in der Sporthalle in Hoogstede ein grenzüberschreitendes musikalisches Kulturprojekt. Fast 200 Musiker aus Holland und Deutschland werden das Oratorium „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn aus dem Jahr 1801 präsentieren. Die Musikschule sieht das Musikertreffen als besondere Fortsetzung ihrer chorsinfonischen Konzerte, die seit Jahren zu den musikalischen Höhepunkten in der Grenzregion zählen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/spende-fuer-haydns-oratorium-in-hoogstede-246287.html