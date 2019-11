Spende der Landfrauen für den Hof Blekker

Uelsen Schubkarren, Gartengeräte und ein Sonnenschutz – diese Dinge stehen auf der Wunschliste der Bewohner auf dem Blekkerhof in Uelsen ganz oben. Nachdem die Wohnanlage mit acht Wohnungen auf dem heilpädagogischen Hof fertiggestellt ist, vermissen die ambulant betreuten Bewohner eine ansprechende Gestaltung der Gemeinschaftsterrasse.

Diese soll nun mithilfe der Spende der Landfrauen in Höhe von 1112,23 Euro in Angriff genommen werden. Der Betrag stammt aus der Kollekte der Erntedankfeier, die die Landfrauenvereine Osterwald, Neuenhaus und Nordhorn im Oktober in Wilsum feierten. Der Vorstand der Osterwalder Landfrauen übergab kürzlich die Spende dem Vorsitzenden des Vereins „gemeinsam leben und wohnen e.V.“, Johann Schepers. Unser Bild zeigt die Vorstandsmitglieder der Landfrauen Osterwald bei der Spendenübergabe.