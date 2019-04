Empfehlung - SPD Uelsen will Tourismus und Jugendarbeit fördern

Uelsen Die politischen Ziele haben Ortsvereinsvorsitzender Jörg Reurik, die Sprecher der Fraktionen in den Räten der Samtgemeinde und der Gemeinde, Jan Hamhuis und Jutta Gommer sowie Bürgermeisterkandidatin Andrea Klokkers zum politischen Jahresauftakt der Uelser SPD bekräftigt. Nach Ansicht der SPD ist es geboten, die Jugendpflege in hauptamtliche Hände zu legen, für eine nebenamtliche Betreuung sei das Tätigkeitsfeld zu groß und zu wichtig. Zudem müsse es mit der Planung für ein Jugend- und Kulturzentrum endlich weitergehen. An diesen Planungsprozess seien Kinder und Jugendliche zu integrieren. „Wir müssen endlich weiterkommen“, fordert Andrea Klokkers. Das sei auch wichtig für die Wertschätzung der für die Jugendarbeit Verantwortlichen. Gefordert werde diese Wertschätzung auch von der Verwaltungsspitze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/spd-uelsen-will-tourismus-und-jugendarbeit-foerdern-290596.html