SPD Uelsen behauptet sich seit 50 Jahren

Uelsen Die Sozialdemokratie hat in der Samtgemeinde Uelsen eine lange Tradition. Sie reicht über die 50 Jahre, die der Ortsverein nun besteht, deutlich hinaus. Das wurde auf der „Jubiläumsfeier ohne Programm“ am Sonnabend deutlich. In einer CDU-geprägten, „schwarzen“ Niedergrafschaft bewies der Ortsverein als „roter Zwerg“ immer Standhaftigkeit. Der Vergleich drängte sich auf der Jubiläumsfeier im Uelser Hotel Am Waldbad förmlich auf, als die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende, Dr. Carin Stader-Deters, dem Ortsverbandsvorsitzenden Jörg Reurik die kallrote Keramikfigur überreichte. Gegründet in den „wilden Jahren 1968/69“ hätten die Genossen viel Mut bewiesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/spd-uelsen-behauptet-sich-seit-50-jahren-290834.html