Itterbeck Kurze Nacht für Uelsener Rettungskräfte. Um 1.56 Uhr in der Nacht zum Montag wurden die Feuerwehren der Samtgemeinde Uelsen zusammen mit dem Wechselladerfahrzeug Wasser aus Neuenhaus sowie dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Scheunenbrand in Itterbeck alarmiert. Aufgrund des Gemeindealarms wurden auch die Sirenen in Uelsen und Wilsum ausgelöst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/sirenen-heulen-in-der-nacht-scheunenbrand-in-itterbeck-332552.html