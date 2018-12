Empfehlung - Shetlandpony „Muckl“ muss zum ersten Mal zum Zahnarzt

Wilsum Etwas zögerlich verlässt „Muckl“ den Transportanhänger, nachdem er auf dem Gelände der Tierarztpraxis Vechtetal eingetroffen ist. Rund 30 Kilometer Fahrtstrecke von Hestrup nach Wilsum hat der vierjährige Hengst hinter sich. Erst seit April ist das kleine Pferdchen mit der langen Mähne in Besitz von Katja Linke. Heute steht für „Muckl“ ein besonderes Ereignis an: sein erster Zahnarztbesuch. Bald soll er nämlich vor eine Kutsche gespannt werden – und bevor die Trense erstmals ins Maul gelegt wird, möchte seine Halterin auf Nummer sicher gehen, dass mit dem Gebiss alles in Ordnung ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/shetlandpony-muckl-muss-zum-ersten-mal-zum-zahnarzt-271464.html