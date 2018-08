Empfehlung - Selbstpflücker in Itterbeck: Heidelbeeren frisch vom Strauch

Itterbeck „Lecker!“ Felicitas Knappe steckt sich genüsslich eine Handvoll Heidelbeeren in den Mund. „Wir kommen jedes Jahr hierher. Auf Herrn Wanink ist nämlich Verlass. Der hat so leckere Heidelbeeren und das Pflücken macht einfach auch Spaß. Das ist gute Ware zu einem guten Preis.“ Lambertus Wanink freut sich über das Lob. Seit 1985 betreibt er die Heidelbeer-Plantage in der Itterbecker Heide. „Das meiste verkaufe ich an Selbstpflücker, so wie Frau Knappe. Es sind so meist 100 Kunden, die ich habe. Wobei die selten allein kommen. Viele bringen ihre Familie mit und machen aus dem Heidelbeerpflücken ein richtiges Event.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/selbstpfluecker-in-itterbeck-heidelbeeren-frisch-vom-strauch-245587.html