Schwelbrand in Mais-Trocknungsanlage in Wielen

cs/sb Wielen. In der Anlage an der Dorfstraße in Wielen, in der feuchter Mais mit heißer Luft getrocknet wird, hatte sich ein Schwelbrand entwickelt. Die Feuerwehren, die gegen 16.30 Uhr mit mehreren Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften ausgerückt sind, haben den Mais in dem rund 14 Meter hohen Silo zunächst mit Wasser gekühlt, um ihn anschließend abzulassen und gegebenenfalls zu löschen. Der Einsatz dauert bis in den Abend. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Informationen vor. Verletzt wurde niemand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/schwelbrand-in-mais-trocknungsanlage-in-wielen-211041.html