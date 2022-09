© Vennemann, Sascha

Symbolisch hat Kreislandwirt Rudolf Aalderink am Freitagabend vor der Diskothek „Zak“ in Uelsen Schweine verbrannt, beobachtet von (von links) Reinhold Hilbers (Finanzminister und hiesiger CDU-Landtagskandidat), VEL-Präsident Georg Meiners sowie Bernd Althusmann (Wirtschaftsminister und CDU-Spitzenkandidat in Niedersachsen). Foto: Vennemann