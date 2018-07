Empfehlung - Schulsanierungen kosten Uelsen eine halbe Million Euro

Uelsen „Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss in die Schulen nach Uelsen gehen“, reimt Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers bei der Vorstellung der Schulsanierungsmaßnahmen in Uelsen. Die stattliche Summe von rund 635.000 Euro investiert die Samtgemeinde Uelsen in diesem Jahr in ihre Schullandschaft. Etwa die Hälfte dieses Budgets verschlingen die Sanierungsarbeiten an der Uelser Oberschule. Dort wird gestrichen und verkabelt. Die charakteristische Außenfassade mit ihren grauen, gelben und orangefarbenen Flächen soll auch die , dem Hardinger Weg zugewandten Seite, zieren. Weiter muss dort noch eine Fluchttreppe angebracht werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/schulsanierungen-kosten-uelsen-eine-halbe-million-euro-244712.html