Schützenverein Uelsen blickt positiv in die Zukunft

Uelsen Das letzte große Schützenfest ist exakt ein halbes Jahr her, das nächste wird in genau einem halben Jahr veranstaltet; genau zwischen diesen jeweiligen „Jahres-Highlights“ hielten die Uelser Bürgerschützen jüngst ihre ordentliche Jahreshauptversammlung im Uelser „Olympia Café“ ab. Der erste Präsident des Vereins, Gerold Voet, konnte 120 Mitglieder begrüßen; die Lokalität war somit prall gefüllt.

In seinen Grußworten dankte Präsident Gerold Voet allen Aktiven für ihre Arbeit. Sie bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Er sei erfreut über den Zuspruch und den Rückhalt, den der Verein in der örtlichen Bevölkerung erfährt. Auf ein Jahr gespickt mit zahlreichen Veranstaltungen und Ereignissen kann der Bürger-Schützenverein Uelsen zurückblicken. Alle Aktivitäten verliefen überaus erfolgreich. Insbesondere die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum des Uelser Spielmannszuges mit dem großen Umzug wird bei vielen Beteiligten und Zuschauern nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Genau 50 Jahre ist es her, als im Jahre 1970 die Schießsportabteilung des Schützenvereins zu den Sportschützen Uelsen e. V. „verselbstständigt“ wurde.

Schriftführer Alfred Hinderink sagte, die Entwicklung der Mitgliederzahlen bleibe positiv. Allein 44 Neuzugänge konnten im abgelaufenen Kalenderjahr verbucht werden. Für den Festausschuss gab Alwin Ekkel seinen Bericht ab. Er ging auf das Winterfest und die Aktion „Festplatzreinigung im Frühjahr“ ein. In zahlreichen Arbeitsstunden wurden auf freiwilliger Basis Instandhaltungen und Verbesserungen auf dem Festplatz vorgenommen.

Berend Kortman, Vorsitzender des Spielmannszuges berichtete für seine Formation. Die Abteilung sei gut aufgestellt und zählt derzeit 60 aktive Musiker. Die erstmals veranstaltete „Offene Probe“ fand regen Zuspruch und brachte dem Spielmannszug 13 Interessierte, die sich nunmehr in der Ausbildung befinden. Er dankte den engagierten Ausbildern Franziska Voet und Jutta Lübbermann für die geleistete Arbeit. Zahlreiche Auftritte in der Umgebung waren im vergangenen Jahr zu verzeichnen.

Für die Spielleute BSV Uelsen berichtete Frederik Scholte-Meyerink. An unterschiedlichsten Orten, wie zum Beispiel in der Sparkasse bei der Uelser Musiknacht, in der altreformierten Kirche zur Gottesdienstbegleitung oder im niederländischen Albergen bei der Volkswanderung zur „Tukkerstocht“, traten die Uelser Musiker auf. Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Teilnahme am Bundesmusikfest in Osnabrück, verbunden mit der Teilnahme an den deutschen Meisterschaften für Spielleutemusik. Hier belegten die Uelser einen hervorragenden zweiten Platz in der Ersten Liga. Für die Historische IV. Kompanie des Bentheimer Landwehrbataillons von 1814 gab deren 2. Vorsitzender, Tim Hamhuis, einen Überblick. Diverse Übungsabende und die Teilnahme am Kunsthandwerkermarkt sowie beim Bier- und Weinfest seien nur einige Punkte im Veranstaltungsprogramm der IV. Kompanie. Ein Auftritt im niederländischen Coevorden und das Böllerschießen beim Uelser Rathaus an Silvester beendeten das abgelaufene Jahr.

Berthold Koning, 1. Vorsitzender der Sportschützen Uelsen berichtet von 46 Mitgliedern und 33 aktiven Schützen. 303 Schützen und 23 Sportschützen hätten sich am vergangenen Schnurschießen beteiligt. Diese Zahlen stellen eine Rekordbeteiligung dar. In diesem Zusammenhang wurde parallel ein Jugendschießen durchgeführt. Bei diversen Schieß-Wettbewerben auf Kreisebene habe man mit guten Leistungen überzeugen können. Umfangreiche Renovierungsarbeiten am Schießstand im Keller der Sportschützen wurden im abgelaufenen Berichtsjahr erfolgreich abgeschlossen.

Die anschließenden Wahlen führten zu folgendem Ergebnis: 2. Präsident bleibt Heinrich Lucas. Das Amt des Schriftführers bekleidet in den nächsten zwei Jahren Alfred Hinderink. Christoph Voet setzt seine Arbeit als 2. Kassierer auch in der nächsten Wahlperiode fort, und Alwin Ekkel bleibt zweiter Vorsitzender des Festausschusses. Zweiter Kommandeur bleibt Ingo Beuker. Neuer zweiter Kassenprüfer wurde Jürgen Lübbermann, der Hartmut Geerink nach zweijähriger Tätigkeit satzungsmäßig ablöst.

Mit dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ging Präsident Gerold Voet noch kurz auf das diesjährige Schützenfest ein. Es wird am Sonnabend, 25. Januar, im Saal Ridder in Wilsum gefeiert. Die Busse fahren um 19 in Uelsen ab. Wie in der Vergangenheit üblich, wird eine Tombola mit wertvollen Preisen organisiert. Die Partyband „Suse und Mirko“ spielt musikalisch auf.